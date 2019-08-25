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Британський боксер госпіталізований після страшного нокауту від Ковальова

1.5т Читати матеріал російською

Боксер з Великобританії Ентоні Ярд (18-1, 17 КО) був госпіталізований в лікарню Челябінська після поєдинку з чемпіоном світу WBO в напівважкій вазі Сергієм Ковальовим (34-3-1, 29 КО).

Британський боксер госпіталізований після страшного нокауту від Ковальова

За інформацією журналіста агентства Р-Спорт Василя Кононова-молодшого, британець після нокауту поскаржився на своє самопочуття і був доставлений в госпіталь.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч Ковальов - Ярд пройшла 24 серпня на Traktor Arena в Челябінську і завершилася в 11-му раунді.

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Особи
боксер Сергій Ковальов Ентонi Ярд
Місце
Росія Челябінськ
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