Боксер з Великобританії Ентоні Ярд (18-1, 17 КО) був госпіталізований в лікарню Челябінська після поєдинку з чемпіоном світу WBO в напівважкій вазі Сергієм Ковальовим (34-3-1, 29 КО).

За інформацією журналіста агентства Р-Спорт Василя Кононова-молодшого, британець після нокауту поскаржився на своє самопочуття і був доставлений в госпіталь.

За моєю інформацією, Ярд після бою з Ковальовим поскаржився на своє самопочуття, після чого британця госпіталізували. Детальніше на @rsportru - Василий Конов-jr (@vasily_konov) August 24, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч Ковальов - Ярд пройшла 24 серпня на Traktor Arena в Челябінську і завершилася в 11-му раунді.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал