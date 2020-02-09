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9 лютого • оновлено в 19:05
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Британець після поразки від Ковальова побив суперника, який програв 48 боїв у кар'єрі

2.4т
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Британський боксер у напівважкій вазі Ентоні Ярд повернувся на ринг після поразки від росіянина Сергія Ковальова в серпні минулого року.

Команда Ярду вибрала для поєдинку представника Колумбії Дієго Раміреса, в пасиві якого було 48 поразок. У такий спосіб у британця вирішили перехитрити Всесвітню боксерську організацію (WBO) і знову без проблем стати претендентами на чемпіонський титул, який наразі є вакантним.

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Ентоні Ярд (зліва)

Ентоні Ярд (зліва)

Поєдинок проти Раміреса очікувано склався дуже легко для Ярда. Вже в другому раунді бою, який відбувся на вечорі боксу в Мадриді, британець здобув перемогу технічним нокаутом. Тепер Ентоні очікує на рішення WBO щодо свого статусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український боксер Віктор Вихрист здобув ефектну перемогу нокаутом за 43 секунди у дебютному поєдинку на професійному ринзі.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особа
Ентонi Ярд
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