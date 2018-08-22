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Боксерка пропустила удар на тренуванні і померла

2.7тЧитати новину російською

Новозеландська боксерка Люсі Браун померла після удару, який вона пропустила під час одного зі спарингів на тренуванні. Отримавши правий боковий у голову 31-річна Браун спершу не скаржилася на здоров'я.

Люсі Браун

Вона зробила перерву, щоб випити води, після чого відчула себе погано. Браун була доставлена ​​в лікарню літаком у критичному стані, де протягом декількох днів була підключена до системи життєзабезпечення і померла 22 серпня.

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Браун серйозно захопилася боксом у 2014 році, коли їй, як колишній онкохворій, довелося виступити в благодійному боксерському поєдинку. Також Браун брала участь у турнірі "Золота рукавичка" в Австралії. Там новозеландці вдалося завоювати срібну медаль.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що боєць ММА засунув дриль у штани і випадково просвердлив мошонку.

Місце
Нова Зеландія
Джерело
Джерело:lenta.ru
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