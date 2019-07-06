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Боксер за 10 секунд звірячим нокаутом здобув чемпіонський титул

107.3тЧитати матеріал російською

Казахстанец Канат Іслам (25-0, 20 КО) здобув феєричну перемогу на доминиканцем Хуліо де Хесусом (27-1, 24 КО) в бою за вакантний титул чемпіона WBO Inter-Continental у першій середній вазі.

Поєдинок на вечорі боксу в Аламати завершився вже на 10-й секунді першого раунду. Не встигли глядачі сісти на свої місця на трибунах, як Іслам потужними ударами відправив свого суперника в важкий нокаут.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися, як це було.

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Боксер "пострілом із базуки" відправив суперника в жахливий нокаут

Як повідомляв OBOZREVATEL, український супертяж потужним нокаутом дебютував на профі-рингу. На турнірі в Преторії (ПАР) 29-річний кріворожанін в першому раунді переміг місцевого боксера Вікуса Людека

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КазахстанАлма-Ата
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