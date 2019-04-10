Боксер із Південної Осетії перед боєм прострілив супернику ногу

Бокcер із Південної Осетії Річард Бітієв вистрілив супернику Таїру Келесхаєву в ногу з травматичної зброї за день до їхнього поєдинку.

Боксери повинні були зустрітися в рамках турніру "Кубок держави Аланія". Бітієв зник із місця події і був оголошений у розшук правоохоронними органами республіки, повідомляє Sputnik Ossetia.

Відзначається, що здоров'ю потерпілого нічого не загрожує, однак запланований поєдинок не відбудеться. Наразі слідство з'ясовує причину конфлікту спортсменів.

У жовтні 2018-го грузинський боксер Леван Шонія після поразки від болгарського спортсмена Спаса Генова накинувся на свого тренера. Бійку вдалося зупинити суддям.

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