МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

Боксер із Південної Осетії перед боєм прострілив супернику ногу

1.7тЧитати матеріал російською

Бокcер із Південної Осетії Річард Бітієв вистрілив супернику Таїру Келесхаєву в ногу з травматичної зброї за день до їхнього поєдинку.

Боксери повинні були зустрітися в рамках турніру "Кубок держави Аланія". Бітієв зник із місця події і був оголошений у розшук правоохоронними органами республіки, повідомляє Sputnik Ossetia.

Відзначається, що здоров'ю потерпілого нічого не загрожує, однак запланований поєдинок не відбудеться. Наразі слідство з'ясовує причину конфлікту спортсменів.

Новини
Боєць ММА помер після жорстокого нокауту: момент потрапив на відео. 18+

У жовтні 2018-го грузинський боксер Леван Шонія після поразки від болгарського спортсмена Спаса Генова накинувся на свого тренера. Бійку вдалося зупинити суддям.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Місце
Росія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
5
4
Смішно
5
Цікаво
2
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Cales Michael
Cales Michael
Google заплатив за кожну тиждень онлайн роботу від дому 6000 до 9000 доларів.i отримав $ 29574 за останній місяць зарплати від Google і я працюю від 2 до 3 годин на день у вільний час від дому. Це дійсно зручно для користувача, і я дуже радий, що дізнався про неї..дo цьoгo сайту для oтримання дoдатков0її інфoрмації ... ....... >>>>>>>>> w­w­w­.­W­e­b­J­o­b­9­9­.­C­o­m
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки