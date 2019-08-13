Боксер, який попався на допінгу, намагався підставити Усика

Британець Ділліан Уайт намагався оскаржити присвоєння Олександру Усику статусу обов'язкового претендента на бій з чемпіоном за версією Всесвітньої боксерської організації.

Про це розповів промоутер українського боксера Олександр Красюк, який готує свого клієнта до дебюту в суперважкій ваговій категорії.

Ділліан Уайт (зліва)

"Усик ще не виступав в суперважкій вазі, але у же отримав цей статус. Це сталося у зв'язку з тим, що ставши абсолютним чемпіоном світу, WBO привласнила йому статус "суперчемпіона", а якщо "суперчемпіон" вирішує перейти в наступну вагу, то він автоматично отримує статус обов'язкового претендента. Ми цим правилом скористалися. Були сторони, які по-іншому дивилися на це, саме мова йде про Ділліана Уайта. Однак, у зв'язку з обставинами, які мали місце: Уайт бився з Рівасом і став "тимчасовим" чемпіоном WBC. У той же час стався незрозумілий допінговий скандал, тому питання відкладено", – цитує Красюка LuckyPunch.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Красюк розповів про те, чому Олександр Усик все ще не підписав контракт на поєдинок проти Карлоса Такама, який повинен стати для нього дебютним у хевівейті. При цьому, за даними ЗМІ, камерунський боксер може відмовитися від бою з українцем.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!