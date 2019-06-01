Боксер спробував сховатися за канати, але все одно потрапив в нокаут

Непереможний польський боксер Міхал Чеслак (18-0, 12 KO) завоював вакантний титул інтернаціонального чемпіона Польщі в 1-м важкій вазі.

Перед рідними трибунами 30-річний Чеслак переміг у 2-му раунді 38-річного нігерійця Оланреваджу Дуродолу (29-6, 27 КО). Сам нокаут ознаменувався курйозним моментом. Намагаючись уникнути поразки нігерійський спортсмен хотів сховатися за канатом рингу.

Тримаючись однією рукою за огорожу, Дуродолу всіляко намагався ухилитися від ударів поляка. Це його не врятувало і рефері зупинив бій, присудивши перемогу технічним нокаутом.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що український чемпіон світу з боксу Олександр Хижняк поставив на вуха Британію.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!