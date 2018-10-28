Боксер образився на поразку і побив свого тренера - відеофакт

Грузинський боксер Леван Шонія після поразки від болгарина Спаса Генов побив свого тренера. 8-раундовий поєдинок в напівважкій вазі відбувся в андеркарті бою між суперважкоатлетами Кубратом Пулєвим і Хьюи Ф'юрі.

Спершу Шонія спробував накинутися на свого суперника, а пізніше кинувся з кулаками на наставника. В інцидент довелося втрутитися рефері, який відтягнув грузина.

Відзначимо, що для Шоніі ця поразка стала дванадцятим в кар'єрі (15 перемог). На рахунку небитого болгарського спортсмена 9 перемог.

Нагадаємо, що напередодні український боксер Сергій Дерев'янченко (12-1, 10 КО) не зміг завоювати титул чемпіона світу за версією IBF. Бій в середній вазі проти Даніеля Джейкобса (35-2, 29 КО) завершився роздільним рішення суддів.