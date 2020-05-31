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31 травня • оновлено в 14:51
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Боксер-"дрищ" одним ударом відправив у нокдаун суперника-гіганта

3.9т
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У мережі набирає популярність відео боксерського поєдинку, на одному з тренувань у США.

У ролику місцевий перспективний боксер Даррелл Вальсент легко розправляється з суперником, який значно перевершує його за габаритами.

Незважаючи на потужні удари гіганта, в якийсь момент він втрачає концентрацію, і Вальсент ефектним боковим відправляє опонента в нокдаун, змусивши похитнутися.

"Розмір має значення в боксi?" – іронічно підписали ролик автори.

За кілька днів відео зібрало десятки тисяч переглядів і сотні коментарів, зокрема і від непереможного американського боксера Хордейла Букера.

"Розмір має значення. Але якщо ви не вмієте ним користуватися, ваша справа погань", – написав американець.

Боксер-"дрищ" одним ударом відправив у нокдаун суперника-гіганта

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дворазова чемпіонка світу з тайського боксу і боєць змішаного стилю (ММА) Антоніна Шевченко з Киргизії показала своє обличчя після поразки від американки Кетлін Чукагян на турнірі UFC on ESPN 9.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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