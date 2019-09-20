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Бійці турніру WWFC 15 провели відкрите тренування в спортивному клубі WWFC GYM

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19 вересня напередодні турніру WWFC 15 відбулося офіційне відкриття спортивного клубу WWFC GYM.

WWFC Gym – Fight Club нового формату, який працює з напрямками Бокс, ММА, CrossFit. Саме він стане офіційною базою підготовки бійців міжнародної ліги зі змішаних бойових мистецтв WWFC.

Бійці турніру WWFC 15 провели відкрите тренування в спортивному клубі WWFC GYM

У рамках заходу бійці ліги WWFC провели відкрите тренування, показали серію майстер-класів з ММА та продемонстрували свої бойові навички. У відкритому тренуванні взяли участь бійці титульних поєдинків турніру WWFC 15: Сергій Гузєв, Світлана Гоцик, Магдалена Сормова, Альона Расохіна та Кирило Горобець.

Бійці турніру WWFC 15 провели відкрите тренування в спортивному клубі WWFC GYM

"У всіх найкращих ММА-промоушенів є свої спортивні клуби. Тепер такий клуб з’явився і у WWFC . Це ще одне свідчення того, що ми рухаємося у правильному напрямку", - заявив президент ліги WWFC Володимир Тесля.

Бійці турніру WWFC 15 провели відкрите тренування в спортивному клубі WWFC GYM

Нагадаємо, що вже цієї п’ятниці у ТРЦ Гуллівер відбудеться офіційна церемонія зважування бійців турніру WWFC 15.

Повний файткард турніру WWFC 15:

Main Card

Гжегож Шиви (Польща) - Гузєв Сергій (Україна)

Сормова Магдалена (Чехія) - Гоцик Світлана (Україна

Саякбаєв Ринат (Киргизстан) - Горобець Кирило (Україна)

Елейн Ліл (Бразилія) - Рассохіна Олена (Україна)

Бійці турніру WWFC 15 провели відкрите тренування в спортивному клубі WWFC GYM
Бійці турніру WWFC 15 провели відкрите тренування в спортивному клубі WWFC GYM

Prelimenary Card

Філхо Луїз (Бразилія) - Асхабов Хасан (Люксембург)

Ліма да Сілва Елісмар (Бразилія) - Асхабов Хусейн (Люксембург)

Коридзе Хвіча (Грузія) - Велієв Ельнур (Україна)

Маммадов Руслан (Азербайджан) - Поліщук Олексій (Україна)

Зубенко Андрій (Україна) - Жураківський Анатолій (Україна)

Інсуратсел Александру (Молдова) - Ламак Єгор (Україна)

Лазаревич Едуард (Білорусь) - Лучків Назар (Україна)

Бійці турніру WWFC 15 провели відкрите тренування в спортивному клубі WWFC GYM
Бійці турніру WWFC 15 провели відкрите тренування в спортивному клубі WWFC GYM

Early Prelims

Баркар Андрій (Україна) - Вознюк Дмитро (Україна)

Сергєєв Максим (Україна) - Матяш Артем (Україна)

Рустамов Бахтіяр (Україна) - Яцко Дмитро (Україна)

Міжнародний професійний турнір зі змішаних бойових мистецтв WWFC 15 відбудеться 21 вересня у київському Палаці спорту.

Бійці турніру WWFC 15 провели відкрите тренування в спортивному клубі WWFC GYM
Бійці турніру WWFC 15 провели відкрите тренування в спортивному клубі WWFC GYM

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