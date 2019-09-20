Бійці турніру WWFC 15 провели відкрите тренування в спортивному клубі WWFC GYM

19 вересня напередодні турніру WWFC 15 відбулося офіційне відкриття спортивного клубу WWFC GYM.
WWFC Gym – Fight Club нового формату, який працює з напрямками Бокс, ММА, CrossFit. Саме він стане офіційною базою підготовки бійців міжнародної ліги зі змішаних бойових мистецтв WWFC.
У рамках заходу бійці ліги WWFC провели відкрите тренування, показали серію майстер-класів з ММА та продемонстрували свої бойові навички. У відкритому тренуванні взяли участь бійці титульних поєдинків турніру WWFC 15: Сергій Гузєв, Світлана Гоцик, Магдалена Сормова, Альона Расохіна та Кирило Горобець.
"У всіх найкращих ММА-промоушенів є свої спортивні клуби. Тепер такий клуб з’явився і у WWFC . Це ще одне свідчення того, що ми рухаємося у правильному напрямку", - заявив президент ліги WWFC Володимир Тесля.
Нагадаємо, що вже цієї п’ятниці у ТРЦ Гуллівер відбудеться офіційна церемонія зважування бійців турніру WWFC 15.
Повний файткард турніру WWFC 15:
Main Card
Гжегож Шиви (Польща) - Гузєв Сергій (Україна)
Сормова Магдалена (Чехія) - Гоцик Світлана (Україна
Саякбаєв Ринат (Киргизстан) - Горобець Кирило (Україна)
Елейн Ліл (Бразилія) - Рассохіна Олена (Україна)
Prelimenary Card
Філхо Луїз (Бразилія) - Асхабов Хасан (Люксембург)
Ліма да Сілва Елісмар (Бразилія) - Асхабов Хусейн (Люксембург)
Коридзе Хвіча (Грузія) - Велієв Ельнур (Україна)
Маммадов Руслан (Азербайджан) - Поліщук Олексій (Україна)
Зубенко Андрій (Україна) - Жураківський Анатолій (Україна)
Інсуратсел Александру (Молдова) - Ламак Єгор (Україна)
Лазаревич Едуард (Білорусь) - Лучків Назар (Україна)
Early Prelims
Баркар Андрій (Україна) - Вознюк Дмитро (Україна)
Сергєєв Максим (Україна) - Матяш Артем (Україна)
Рустамов Бахтіяр (Україна) - Яцко Дмитро (Україна)
Міжнародний професійний турнір зі змішаних бойових мистецтв WWFC 15 відбудеться 21 вересня у київському Палаці спорту.
З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!