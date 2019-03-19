Бій з братом за 100 млн: в Росії оцінили повернення Кличка

Одне з провідних російських спортивних видань – "Спорт-Експрес" – висловило сумнів у тому, легендарний українець Володимир Кличко повернеться на ринг.

Як відомо, боксеру запропонували 80 мільйонів доларів за відновлення кар'єри і проведення трьох боїв, проте аналітики ЗМІ спрогнозували відмову українця від цієї угоди.

Володимир і Віталій Клички klitschko-brothers.com

"Знаючи Кличко-молодшого складно повірити, що він повернеться. Від грошей відмовлятися він вміє, інакше б погодився на бій з Віталієм за 100 мільйонів доларів. Така пропозиція братам надходило, в чому вони зізнавалися не раз. Та й спадщина для Володимира грає чималу роль. Він – розумна людина і розуміє, що перемогти в усіх трьох боях навряд чи зможе", – написав боксерський експерт Михайло Потапов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український екс-чемпіон світу Віктор Постол оцінив шанси Володимира Кличка в разі повернення на ринг.

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