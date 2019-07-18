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"Бій у жовтні": Гвоздик розкрив плани Усика

1.6т Читати матеріал російською

Чемпіон світу за версією WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (17-0, 14 КО) розповів про подальші плани ексабсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика (16-0, 12 КО).

"Настрій у нього відмінний. Саня збільшується в якісному режимі. Поспілкувалися з ним, у нього визначеності зараз немає. Усик обов'язковий претендент на титул Руїса-молодшого, але той буде проводити реванш із Джошуа. Тому, найімовірніше, що ми побачимо Саню в жовтні в якомусь простому рейтинговому бою, щоб спробувати свої сили в супертяжах. Тому що, якщо чекати результату поєдинку Руїса з Джошуа, то може і рік пройти", – сказав 23-річний харків'янин на Youtube-каналі "Великий Куш".

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"Нафіга ти поламав?" Усик спантеличив мережу своїм фото в Криму

Нагадаємо, напередодні Олександр Усик засвітився в Криму, виклавши фото з гори Ай-Петрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер зробив заяву про дебют Усика в хевівейті, назвавши дату бою.

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Особи
Олександр Гвоздик Олександр Усик
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