Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Бій у Канаді завершився "смертельним" нокаутом: спортивні підсумки 10 липня

9.7т Читати матеріал російською

Український футболіст Олександр Зубков провів чудовий матч за угорський "Ференцварош" у Лізі чемпіонів, а експерша ракетка світу Анна Курнікова відверто розповіла про стосунки з Енріке Іглесіасом.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 10 червня.

Крім того, казахстанський боксер Нурзат Сабіров у Канаді здобув перемогу диким нокаутом. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

Український футболіст видав феєричний матч у Лізі чемпіонів

Непереможний боксер нокаутував суперника "смертельним" ударом

"Вест Хем" несподівано виступив із заявою щодо Ярмоленка

Після 20 років: Курнікова поставила крапку у стосунках із Іглесіасом

Футболіст "Динамо" забив гол-шедевр на зборах в Австрії

Росію залишили без Кубка світу з біатлону

Названо 5 вправ, які спалюють калорії краще за біг

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ліга чемпіонів Кубок світу з біатлону
Особа
Андрій Ярмоленко
Тег
ФК Вест Хем
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel