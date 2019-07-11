Бій у Канаді завершився "смертельним" нокаутом: спортивні підсумки 10 липня

Український футболіст Олександр Зубков провів чудовий матч за угорський "Ференцварош" у Лізі чемпіонів, а експерша ракетка світу Анна Курнікова відверто розповіла про стосунки з Енріке Іглесіасом.

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Крім того, казахстанський боксер Нурзат Сабіров у Канаді здобув перемогу диким нокаутом. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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