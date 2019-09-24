Бій Усик – Спонг: з'явився крутий проморолик поєдинку

12 жовтня у Чикаго український боксер Олександр Усик проведе свій офіційний дебют у суперважкому дивізіоні. Його суперником у першому бою буде нідерландський боксер Тайрон Спонг.
Олександр Усик – Тайрон Спонг
boxingnews24.com
Стрімінгова платформа DAZN, яка оголошена офіційним транслятором поєдинку, презентувала яскраве промовідео боксерської зустрічі.
Save the date 🗓– Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) 23 вересня 2019 р.
October 12, @usykaa is coming ... 😈 #UsykSpong @DAZN_USA pic.twitter.com/hMuftoKRpv
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Усик потужно відповів власним критикам, які заявляють, що українцю не під силу суперважка вага.
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