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24 вересня • оновлено в 17:19
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Бій Усик – Спонг: з'явився крутий проморолик поєдинку

1.6т Читати матеріал російською

12 жовтня у Чикаго український боксер Олександр Усик проведе свій офіційний дебют у суперважкому дивізіоні. Його суперником у першому бою буде нідерландський боксер Тайрон Спонг.

Олександр Усик – Тайрон Спонг

Олександр Усик – Тайрон Спонг

boxingnews24.com

Стрімінгова платформа DAZN, яка оголошена офіційним транслятором поєдинку, презентувала яскраве промовідео боксерської зустрічі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Усик потужно відповів власним критикам, які заявляють, що українцю не під силу суперважка вага.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

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Тема
Усик – Спонг
Особа
Олександр Усик
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