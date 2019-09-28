Бій Усик - Спонг: букмекери різко змінили котирування

Українець Олександр Усик (16-0-0, 12 KO), як і раніше вважається явним фаворитом поєдинку проти Тайрона Спонга (13-0, 12 КО), але котирування на перемогу голландця різко зросли.

Усик - Спонг

Боєм 12 жовтня в американському Чикаго наш колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі дебютує в суперважкому дивізіоні.

Ставки на перемогу Усика пропонуються з котируванням 1,02 (було 1,01), а ось показники на успіх Спонга тепер досягають рівня 13,00 (було 19.00). Коефіцієнт на нічию став майже в два рази більше 51,00 (було 34,00).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 вересня стрімінгова платформа DAZN, яка оголошена офіційним транслятором поєдинку, представила яскраве промовідео боксерської зустрічі.

31 серпня Тайрон Спонг добув вражаючу перемогу на вечорі боксу в Мексиці, відправивши суперника в кошмарний нокаут.

Нещодавно Спонг дав коментар про майбутню зустріч з Усиком.

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