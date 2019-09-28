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28 вересня • оновлено в 18:38
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Бій Усик - Спонг: букмекери різко змінили котирування

10.7т Читати матеріал російською

Українець Олександр Усик (16-0-0, 12 KO), як і раніше вважається явним фаворитом поєдинку проти Тайрона Спонга (13-0, 12 КО), але котирування на перемогу голландця різко зросли.

Усик - Спонг

Усик - Спонг

Боєм 12 жовтня в американському Чикаго наш колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі дебютує в суперважкому дивізіоні.

Ставки на перемогу Усика пропонуються з котируванням 1,02 (було 1,01), а ось показники на успіх Спонга тепер досягають рівня 13,00 (було 19.00). Коефіцієнт на нічию став майже в два рази більше 51,00 (було 34,00).

Бій Усик - Спонг: букмекери різко змінили котирування

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 вересня стрімінгова платформа DAZN, яка оголошена офіційним транслятором поєдинку, представила яскраве промовідео боксерської зустрічі.

31 серпня Тайрон Спонг добув вражаючу перемогу на вечорі боксу в Мексиці, відправивши суперника в кошмарний нокаут.

Нещодавно Спонг дав коментар про майбутню зустріч з Усиком.

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Тема
Усик – Спонг
Особи
Олександр Усик Тайрон Спонг
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