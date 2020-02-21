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21 лютого • оновлено в 17:55
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Бій Ломаченка визнали найдраматичнішим у 2019 році

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Світова боксерська рада (WBC) назвала бій Василя Ломаченка (13-1, 10 КО) проти Люка Кемпбелла (20-2, 18 КО) найдраматичнішим поєдинком 2019 року.

"Ломаченко та Кемпбелл обережно почали бій. Кемпбелл спробував заволодіти ініціативою за допомогою потужних ударів, але Ломаченко не дозволив йому домінувати. У другій половині поєдинку українець був близький до того, щоб нокаутувати Кемпбелла, але той зумів стримати натиск суперника завдяки хорошій підготовці до бою" , – написано в підписі до посту на офіційному Instagram-акаунті організації.

Василь Ломаченко проти Люка Кемпбелла

Василь Ломаченко проти Люка Кемпбелла

World in Sport

The fight between Lomachenko and Campbell began with caution and prudent study from both . Campbell tried to set the tone, by connecting with some stiff solid punches. But Lomachenko did not allow him to dominate. While Lomachenko attacked with accurate blows to the body and head , Campbell tried to defend himself, sometimes with success, and other times ... less so. In the second half of the fight, Lomachenko was near to knocking out Campbell, who survived thanks to his skills and resistance gleaned from solid physical preparation . The eleventh round had Campbell sagging as Lomanchenko buckled him with some massive body punches . Congratulations # lomachenkocampbell🇺🇦🇬🇧 WBC Dramatic Fight of the Year! #WBC # bestofwbc19

Публікація від World Boxing Council (@wbcboxing)

Нагадаємо, що поєдинок між українським і британським боксерами відбувся 31 серпня 2019 року в Лондоні. Наш співвітчизник відправив суперника в нокдаун в одинадцятому раунді, але Кемпбелл зумів піднятися і достояти до кінця бою. Ломаченко був визнаний переможцем одноголосним рішенням суддів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер українського боксера Боб Арум назвав дату, на яку планується поєдинок Ломаченка проти американця Теофімо Лопеса.

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Теми
Ломаченко – Кемпбелл WBC
Особи
Василь Ломаченко Люк Кемпбелл
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