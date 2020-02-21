Бій Ломаченка визнали найдраматичнішим у 2019 році

Світова боксерська рада (WBC) назвала бій Василя Ломаченка (13-1, 10 КО) проти Люка Кемпбелла (20-2, 18 КО) найдраматичнішим поєдинком 2019 року.

"Ломаченко та Кемпбелл обережно почали бій. Кемпбелл спробував заволодіти ініціативою за допомогою потужних ударів, але Ломаченко не дозволив йому домінувати. У другій половині поєдинку українець був близький до того, щоб нокаутувати Кемпбелла, але той зумів стримати натиск суперника завдяки хорошій підготовці до бою" , – написано в підписі до посту на офіційному Instagram-акаунті організації.

Василь Ломаченко проти Люка Кемпбелла World in Sport

Нагадаємо, що поєдинок між українським і британським боксерами відбувся 31 серпня 2019 року в Лондоні. Наш співвітчизник відправив суперника в нокдаун в одинадцятому раунді, але Кемпбелл зумів піднятися і достояти до кінця бою. Ломаченко був визнаний переможцем одноголосним рішенням суддів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер українського боксера Боб Арум назвав дату, на яку планується поєдинок Ломаченка проти американця Теофімо Лопеса.

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