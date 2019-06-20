Бій Ломаченко — Кемпбелл можуть скасувати: названо причину

Поєдинок Василя Ломаченка і Люка Кемпбелла за вакантний пояс чемпіона за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) у легкій вазі може не відбутися.

Напередодні стало відомо про те, що промоутери українця і британця, Боб Арум та Едді Хірн, не змогли домовитися про проведення бою 31 серпня в Лондоні. Після цього будуть призначені торги за право організувати шоу, яке з великою ймовірністю перенесуть до США, пише vringe.com.

Водночас між сторонами існують серйозні розбіжності щодо трансляції поєдинку. Хірн наполягає на стрімінговій платформі DAZN, а ось у Василя Ломаченка підписано ексклюзивний контракт із ESPN і Боб Арум виступає категорично проти показу бою на телеплатформі-конкуренті. Ця ситуація може привести до скасування бою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Василя Ломаченка Боб Арум різко висловився про можливий бій українського чемпіона з американцем Майкі Гарсією.

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