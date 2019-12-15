Без шансів: букмекери назвали переможця бою Усик - Чісора

Ексабсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (17-0-0, 13 KO) вважається явним фаворитом поєдинку проти британця Дерека Чісори (32-9-0, 23 КО).

Усик - Чісора

Аналітики вже визначили коефіцієнти на кожного з суперників. Ставки на перемогу Усика пропонуються з котируванням 1,2. Показники на успіх Чісори досягають рівня 4,33. А нічия оцінюється коефіцієнтом 21,00.

Нагадаємо, що Дерека Чісору називають найбільш реальним претендентом на роль суперника Усика в наступному бою. У ЗМІ фігурували дві дати потенційного поєдинку українця і британця – 8 лютого і 29 лютого 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик заявив, що в своєму наступному поєдинку не збирається битися з переможцем бою-реваншу Руїс – Джошуа.

27 жовтня Чісора достроково переміг Девіда Прайса на вечорі боксу в Лондоні.

13 жовтня Усик перемогою технічним нокаутом дебютував в суперважкому дивізіоні. Наш співвітчизник в США легко розібрався з місцевим ветераном Чаззом Візерспуном (38-4, 29 КО).

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