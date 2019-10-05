Берінчика вивезли на бій в клітці в наморднику

Українець Денис Берінчик (11-0, 7 КО) вразив глядачів ТРЦ "Термінал" у Броварах вражаючим перфомансом під час виходу в ринг.
31-річний уродженець Краснодону Донецької області з'явився на бій з мексиканцем Патріціо Лопесом Морено (26-3, 19 КО) в образі героя Ентоні Хопкінса з голлівудського трилера "Мовчання ягнят" - Ганнібала Лектера.
Відзначимо, що на свій останній бій Денис вийшов в образі відвідувача лазні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Денис відрізняється незвичайними перфомансами перед своїми боями. Наприклад в грудні минулого року перед першим титульним боєм у професійній кар'єрі українець з'явився в костюмі ведмедя.
У червні на бій з Хосе Прієто Берiнчик під козацький марш виїхав на ринг київського Палацу спорту на коні, а на на свій бій проти іспанця Ісмаеля Гарсію в Києві вийшов в образі каторжанина.
На бій філіппінцем Росекі Кристобалем Денис вийшов в образі комп'ютерного героя Супер Маріо.
Раніше він виїжджав в ринг на мотоциклі і разом з Олександром Усиком влаштовував козацьке шоу.
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