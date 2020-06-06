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6 червня • оновлено в 14:03
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Беринчик назвав безграмотними більшу частину населення України

4.8т
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Український боксер легкої ваги Денис Беринчик (13-0, 7 КО) заявив, що спортсменам буде складно вплинути на ситуацію в Україні, аргументувавши це неосвіченістю більшої частини населення країни.

За словами володаря титулу WBO Oriental в легкій вазі, тільки своєю поведінкою і своїм прикладом можна врятуватися самому, і врятувати тисячі над собою, однак в нашій країні це проблематично.

"Бути у овець пастухом, якщо самі вівці не хочуть чогось світлого і доброго... Це важко зробити. Бiльша частина нашого населення – воно неосвічене, неграмотне, і інтелектуально не мислить. Воно навіть розібратися не можуть у багатьох питаннях, які їй підкидає телевізор або соцмережі", – сказав Берiнчик в Instagram "Cпортарена".

Денис з жалем зазначив, що "деяким країнам по 50-300 років і у них так все добре розвиваються, а ми 1500 живемо і не можемо зібрати рамси".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Денис відмовився відповідати, чи вірить він в уряд України, і в те, що воно здатне щось змінити, аргументувавши це небезпекою втратити будинок на території "ЛНР".

Крім того, боксер поділився своєю думкою про анексованi території нашої країни, заявивши, що Крим може бути для українців Кримом, але на карті у нього триколор.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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