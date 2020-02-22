Супергерой Marvel: Берінчик вразив незвичним виходом в ринг

Інтернаціональний чемпіон за версією WBO в легкій вазі Денис Берiнчик (12-0-0, 7 КО) на бій проти Ектора Сарм'єнто (21-1-0, 14 КО) вийшов на бій в образі Халка.

Як і його кіногерой з всесвіту Marvel, український боксер по дорозі в ринг без зусиль подолав кілька перешкод, розбивши скляні стіни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Денис відрізняється незвичайними перфомансами перед своїми боями.

Наприклад перед своїм крайнім боєм з мексиканцем Патріціо Лопесом Морено 31-річний уродженця Краснодона Донецької області вивезли на бій в образі героя Ентоні Хопкінса з голлівудського трилера "Мовчання ягнят" - Ганнібала Лектера, а в квітні минулого року Берiнчик вийшов у образі відвідувача лазні.

У квітні 2018-го перед першим титульним боєм у професійній кар'єрі українець з'явився в костюмі ведмедя.

У червні на бій з Хосе Прієто українець під козацький марш виїхав на ринг київського Палацу спорту на коні, а на на свій бій проти іспанця Ісмаеля Гарсію в Києві вийшов в образі каторжанина.

На бій філіппінцем Росекі Кристобалем Денис вийшов в образі комп'ютерного героя Супер Маріо.

Раніше він виїжджав в ринг на мотоциклі і разом з Олександром Усиком влаштовував козацьке шоу.

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