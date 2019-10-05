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6 жовтня • оновлено в 18:02
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Берiнчик - Морено: онлайн відео-трансляція чемпіонського бою

3.8т Читати матеріал російською

У суботу, 5 жовтня, в ТРЦ "Термінал" (Бровари) Денис Берiнчик (11-0-0, 7 КО) проведе захист титулу Iнтернаціонального чемпіона за версією WBO в легкій вазі.

Суперником Дениса в рамках вечора боксу компанії братів Кличків "K2 Promotions Ukraine" буде представник Мексики Патріціо Лопез Морено (26-3-0, 19 КО).

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Берінчик – Морено .

Початок трансляції о 18:00. Сам бій Берiнчик - Морено почнеться орієнтовно в 22:30.

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Як повідомляв OBOZREVATEL 20 квітня Берiнчик (11-0, 7 КО) захистив титул в бою з 37-річним Ніхіто Аракава (32-6-3, 18 КО) на прізвисько "японський Роккі".

Нагадаємо, що 22 грудня Берiнчик здобув ефектну перемогу нокаутом в поєдинку проти філіппінця Росекі Крістобаля.

На бій український чемпіон вийшов в образі персонажа легендарної гри.

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Особа
Денис Берінчик
Місце
Україна Бровари
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