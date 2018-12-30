''Багатоударний'': Гассієв зробив прогноз на бій Усика з боксером із команди Путіна

Колишній чемпіон WBA і IBF у першій важкій вазі Мурат Гассiєв вважає, що шанси в потенційному бою Олександра Усика і боксера з руху Putin Team Дениса Лебедєва приблизно рівні.
"Якщо у них вийде домовитися, то думаю, бій відбудеться. WBA ніби як зобов'язала провести такий бій. Цей поєдинок буде дуже цікавим. Із задоволенням його подивлюся. І якщо цей бій буде у Росії або в Україні, то за можливості з радістю поїду подивитися. Щодо підсумків важко загадувати, обидва боксери рухаються на ногах, роблять приблизно одне й те саме. Просто Усик більш багатоударний, а Лебедєв жорсткіший. Шанси, напевно, 50 на 50", – цитують Гассiєва "РИА Новости".
колаж OBOZREVATEL
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У липні 2018 року українець Олександр Усик одноголосним рішенням суддів переміг Гассієва у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії і завоював титул абсолютного чемпіона світу.
Гассiєв у грудні 2016 року роздільним рішенням суддів переміг Лебедєва.
Олександр Усик заявив про готовність битися із Денисом Лебедєвим за наявності вигідної фінансової пропозиції із боку російського боксера.