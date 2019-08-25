"А, бл*, тільки про маячню i пишете": у Усика здали нерви в прямому ефірі - відеофакт

Непереможний український боксер Олександр Усик (16-0, 12 КО) зізнався, що його дістали неправдиві новини в інтернеті.

"Хотілося б звернутися до співвітчизників, до українців. Я не побачив новин про українського бійця змішаних єдиноборств Ярослава Амосова, який б'ється в Bellator. Чому-то новинні портали про це мовчать. Давайте, портальщики. А то ви маячню всяку пишете. Давайте, пишіть правду. Рекламуйте пацана. Він б'ється в Америці, виграє поєдинки, це дуже добре. Портали, або як ви там називаєтесь, пишіть правду. Те що цікаво людям, спортсменам. До речі, йо-майо, чувак чотириразовий чемпіон світу. А, бля, тільки можна писати про маячню про всяку, про якісь новини неправдивi і ще про щось", - обурено заявив кримчанин під час прямого ефіру у себе в Instagram.

"Вибачте, повторюю багато разів це слово, але мені це вже ось тут сидить", - не стримався Усик, провівши рукою по горлу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український боєць змішаних єдиноборств (MMA) Ярослав Амосов (22-0) на турнірі Bellator 225 в Бріджпорті (США) переміг 30-річного американця Девіда Рікелза (21-6-0, США).

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram