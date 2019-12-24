70-річний боксер нокаутував суперника та потрапив у Книгу рекордів Гіннеса

70-річний американець Альберт Х'юз потрапив у Книгу рекордів Гіннеса, ставши найстаршим боксером в історії цього виду спорту.

Як повідомляє агентство The Sun, боксер вийшов у ринг уперше з 1983 року, а його суперником став 43-річний Треймен Таунс, останній бій якого відбувся 12 років тому. Х'юз мав повну перевагу над своїм молодшим опонентом, який не відповідав на його удари, і нокаутував його у другому раунді.

Альберт Х'юз

Варто зазначити, що попередній рекорд належав Стіву Уорду, який взяв участь у боксерському поєдинку у віці 60 років і 337 днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Едді Хірн розповів про відсутність визначеності в питанні наступного суперника Ентоні Джошуа.

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