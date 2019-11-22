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22 листопада • оновлено в 23:00
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"Це не так": менеджер суперника Усика оцінив Уайлдера

1.8т
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Менеджер Дерека Чісори, найбільш ймовірного наступного суперника Олександра Усика, Девід Хей розповів про сильні сторони чемпіона світу Деонтея Уайлдера (41-0-1, 40 КО).

"Сила і рішучість – його головні козирі. Багато хто думає, що у нього слабке підборіддя, але я запевняю вас, це не так. Коли ми з ним спарингували, мені доводилося викладатися на повну. Більшість людей не вистояли б після ударів, які я завдавав , але його вони в нокдаун не відправили", – розповів Хей в інтерв'ю SkySports.

Девід Хей

Девід Хей

XSPORT.ua

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Ексчемпіон світу також поставив максимальну оцінку силі ударів Уайлдера.

"Сила його удару 10 з 10, що тут ще сказати. Якщо ви хоч раз пропустите його, ви назавжди це запам'ятаєте", – додав Хей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик розповів про шокуючу ситуацію перед дебютом в хевівейті.

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Тема
WBC
Особи
Девід Хей Олександр Усик Дерек Чісора Деонтей Уайлдер
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