"Це не так": менеджер суперника Усика оцінив Уайлдера

Менеджер Дерека Чісори, найбільш ймовірного наступного суперника Олександра Усика, Девід Хей розповів про сильні сторони чемпіона світу Деонтея Уайлдера (41-0-1, 40 КО).

"Сила і рішучість – його головні козирі. Багато хто думає, що у нього слабке підборіддя, але я запевняю вас, це не так. Коли ми з ним спарингували, мені доводилося викладатися на повну. Більшість людей не вистояли б після ударів, які я завдавав , але його вони в нокдаун не відправили", – розповів Хей в інтерв'ю SkySports.

Девід Хей XSPORT.ua

Ексчемпіон світу також поставив максимальну оцінку силі ударів Уайлдера.

"Сила його удару 10 з 10, що тут ще сказати. Якщо ви хоч раз пропустите його, ви назавжди це запам'ятаєте", – додав Хей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик розповів про шокуючу ситуацію перед дебютом в хевівейті.

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