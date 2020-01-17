Збірній Росії несподівано допомогли в естафеті Кубка світу з біатлону

Кумедний курйоз стався на жіночій естафеті в Рупольдінгу в рамках 5-го етапу Кубка світу з біатлону. Білоруська спортсменка переплутала мішені, вистріливши по цілях російської збірної.

Як повідомляє "Прессбол", білоруска Анна Сола на третьому етапі гонки вразила чужі мішені, які призначалися для росіянки Крістіни Резцової.

Анна Сола vk.com/belarusbiathlon

На "стійці" Резцова почала стріляти зліва направо, але помітила, що мішені закриваються справа наліво: суперниця з Білорусі, що стояла поруч, стріляла не по своєму щиту. У підсумку, вистріливши тричі, Резцова побачила перед собою всі п'ять закритих мішеней на щиті.

Вона вирішила вистрілити ще двічі в закриту установку, оскільки невикористаних патронів за правилами залишатися не повинно. Однак дії Крістіни не зовсім відповідають правилам. Вона повинна була не самостійно ухвалювати рішення, а покликати суддю.

Збірна Росії посіла 11-е місце в естафеті, а білоруски фінішували слідом, ставши 12-ми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України, яка виступала в "золотому" олімпійському складі, до останнього моменту боролася за медалі естафети, але в підсумку посіла 6-е місце.

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