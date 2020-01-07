Збірна України з біатлону втратила лідера перед етапом Кубка світу

Один із лідерів збірної України з біатлону Дмитро Підручний пропустить спринтерську гонку четвертого етапу Кубка світу в німецькому Обергофі.

Як повідомляє UA:БІАТЛОН на своїй сторінці у Facebook, старший тренер збірної Юрай Санітра дозволив біатлоністу покинути розташування команди на три дні у зв'язку з народженням сина.

Дмитро Підручний lb.ua

Підручний вирушив до Тернополя, де пробуде кілька днів, і повернеться до складу 10 січня. Він точно пропустить спринтерську гонку, але має шанс взяти участь у естафеті. Рішення про це буде ухвалено пізніше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, біатлоністка збірної України Олена Підгрушна стала переможницею Кубка Австрії, участь у якому брали наші співвітчизниці, що перебувають там на тренувальному зборі.

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