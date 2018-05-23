Збірна Росії з біатлону може серйозно постраждати через Крим

Президент Союзу біатлоністів Росії (СБР) Володимир Драчов анонсував включення в організацію Федерації біатлону Криму. При цьому чиновник не боїться ніяких санкцій з боку Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).

"Це наша територія. Як ми можемо відмовити своїм громадянам? Зараз створюється федерація, є люди, які готують її створення юридично. Як тільки пакет документів буде готовий, ми розглянемо питання включення Криму до складу СБР. Можливо, це буде в вересні", - цитує Драчева СЕ .

За словами президента СБР вони ні з ким з IBU не консультувався по правому питання.

"Кілька днів тому тільки визначилися люди, які створять Федерацію біатлону Криму, тому тут відповідь очевидна. Якщо у регіону є велике бажання зробити свою федерацію, чому ми повинні відмовлятися від цього? Якщо федерація буде готова, то СБР готовий її прийняти до свого складу" , - підсумував Драчев.

Російські вболівальники в паніці від такого рішення нового президента СБР і вважають, що така ініціатива може позбавити збірну РФ всіх міжнародних турнірів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Росію позбавили Кубка світу з біатлону.