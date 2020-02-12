За що критикувати мою стрільбу в Рупольдингу? – лідер збірної України з біатлону

До етапу Кубка світу в Рупольдінгу мало хто очікував, що хтось із українців може прийти в топ-10 вище Дмитра Підручного. Але Артем Прима зламав цю тенденцію.

У нинішньому сезоні Прима поліпшував результати від гонки до гонки, і в спринті в Рупольдингу домігся одного з кращих індивідуальних результатів в кар'єрі – 8-го місця. За багато років Артем проводить сезон стабільно і дійсно на висоті, розраховуючи серйозно "пошуміти" на чемпіонаті світу в Антхольці. "Мої два спортсмена на хороших позиціях" - заявляє разом про Приму та Підручного тренер збірної України Юрай Санітра в контексті боротьби за медалі ЧС.

Під час підготовки до ЧС OBOZREVATEL поспілкувався з Артемом Примою, який в своєму інтерв'ю розповів про успіхи нинішнього сезону та підготовку в ЧС, а також відповів критикам на заяви про проблеми зі стрільбою.

"Бйорндален ось до 42-х бігав, так що, за великим рахунком, мій вік не можна назвати "ветеранським"

- Майже місячна пауза напередодні чемпіонату світу – це і досить часу для підготовки, і для відпочинку. Для вас стільки без гонок – більше плюс чи мінус?

- Тут, як кажуть, "палиця з двома кінцями". Дійсно, є час підготуватися до ЧС і щось конкретно поліпшити, в стрільбі або техніці бігу. Але з іншого боку, немає практики самих гонок. І після досить довгої паузи перший старт такого турніру зазвичай важкуватий. Проте, всі готуються в рівних умовах за однаковим календарем, так що і на ЧС всі будемо в "одній тарілці".

- У вас 10-й сезон на вищому рівні - вже можна відчути себе ветераном?

- У нас немає такого, щоб ветеран або не ветеран - в біатлоні це все відносно. Бйорндален ось бігав до 42-х, так що, за великим рахунком, мій вік не можна назвати "ветеранським".

- Тим не менш, в нинішній збірній України ви - найстарший...

- Дійсно, але старше того ж Сергія Семенова всього на рік. Зараз у нас все більше підтягується молодь, але мій вік не є якимось бар'єром для мене і не встановлює рамки.

- Ви якось говорили, що етап в Антхольці – ваш улюблений серед всіх. Чому?

- Не можна сказати, що прямо найулюбленіший. На Кубку світу багато відмінних трас, і Антхольц точно входить, напевно, в 5-ку кращих. Якщо говорити конкретно про Антхольц, то тут українцям начебто завжди підходили гонки, були перемоги, добре себе почуваєш. Але рік на рік на доводиться, все залежить від форми. Враження та емоції від місця та траси залежать тільки від того, наскільки добре ти готовий до цієї трасі.

Артем Прима

- Антхольц – це постійні розмови про високогір'я. Як ви готуєтеся до перегонів на висоті та як справляєтеся з супутніми труднощами?

- Раніше у мене начебто не було ніяких труднощів з цим, завжди переносив високогір'я добре. Тим більше, останнім часом перед ЧС ми працювали на висоті – на етапі в Поклюці та на зборі в Обертілліаху. Тому я не переживаю з приводу того, думаю, все буде нормально.

"Сподіваюся на якісні старти, які принесуть не тільки результат, але й хороші емоції від гонок"

- Які очікування від самого ЧС в цьому сезоні? Підходите до нього в кращій формі?

- Нас чекає чемпіонат світу - головний старт сезону та відмінні гонки, тому й очікування відповідні. Плюс настрій тільки на хороший результат. Головне, щоб були здоров'я та удача, тоді все інше повинно вийти. В цілому ж ми добротно провели першу половину сезону й добре підготувалися до ЧС. Тому сподіваюся на якісні старти, які принесуть не тільки результат, але і хороші емоції від гонок. А конкретно про ЧС можна буде говорити вже після його завершення.

- Ваші топ-10 результатів кар'єри - всы на Кубку світу. На ЧС поки не складається з попаданням в індивідуальних стартах навіть в топ-20...

- Важко так одразу сказати, чому так вийшло, це біатлон... Ведучий турнір, де в спринті стартують до 100 кращих біатлоністів на даний момент. Значить, раніше підходив у невідповідній формі, щось заважало в окремих перегонах, і у мене не було ресурсів для високих результатів.

Сьогодні Артем Прима є одним з лідерів збірної України

- У минулому сезоні Юрай Санітра розповідав, що виводив пік форми Дмитра Підручного мало не по днях. У вас теж настільки скрупульозна і розписана підготовка "по хвилинах"?

- Часом спортсмену важко зрозуміти та усвідомити весь план тренера, і ти просто довіряєшся наставнику й дотримуєшся його вказівок. Багато чого ти можеш просто не знати, але тренер вже все передбачив і розставив по місцях. Юрай Санітра – дуже досвідчений наставник, який за роки вже здорово вивчив нас і підводить до турніру кожного по-своєму.

- У минулому сезоні у вас було чимало проблем зі здоров'ям, що завадило нормально виступити і на чемпіонаті світу... Зараз стан покращився, і вдається йти по сезону максимально стабільно?

- На даний момент все нормально, але в цілому не хотів би говорити на цю тему. Зараз все добре.

"Не можна вибрати кращого між Фуркад і Бьо"

- Друга половина сезону, вже в 2020-му, складається для вас дуже добре, результати тільки підвищувалися. Але, здавалося, десь ви розраховували й на більше?

- Після нового року і в Оберхофі, і в Рупольдінгу, і в Поклюці були дуже хороші старти. Але в цілому ніхто не акцентував увагу, що треба готуватися саме на Рупольдинг чи Поклюку. Все це розглядалося як шлях саме до чемпіонату світу. І це дуже добре, що в процесі підготовки до ЧС вдавалося заїжджати на високі місця в гонках Кубка світу. Значить, ми все робили правильно в тренувальному циклі.

- 8 місце в спринті Рупольдінгу – можна сказати, що цим десь здивували і самі себе?

- Важко сказати, що здивував себе або когось еще. Знаю одне – якщо все виходить зі стрільбою, то сміливо можна сподіватися на хороші результати. Але це за умови, що все гаразд зі здоров'ям і з підготовкою лиж. І, звичайно ж, стрільба. Якщо всі фактори сходяться, тоді потрібно боротися і за медалі.

- Тоді ви обійшли на 2 позиції Дмитра Підручного, що будь-якому українському біатлоністу вдається дуже нечасто. У вас є якесь індивідуальне суперництво або, може, суперечки щодо окремих гонок? Або взяти "на слабо" в якихось випадках?

- Ні, у нас нормальні відносини, і подібного немає. Важко так сказати, хто з нас буде краще завтра або через якийсь час.

Дмитро Підручний (ліворуч) і Артем Прима відкриють ЧС для збірної України у змішаній естафеті biathlon.com.ua

- З 7-ми людей, що випередили вас у спринті, - відразу 4 француза. Команда Франції - зараз взагалі інопланетяни?

- Французи були дуже класно підготовлені на ці етапи, тому тут нема чого дивуватися. Одна з лідируючих збірних в топ-5, яка завжди здорово біжить та не опускає свій рівень.

- Фуркад або Бьо?

- Це два топа однозначно, і не можна вибрати, хто краще. Бьо здорово працює ногами, дуже здорово. Фуркад теж сильний ходом, але у нього, може бути, є якийсь програш Бьо в цьому компоненті. Але вони обидва – топ-атлети, які виступають на найвищому рівні.

"Стійка відпрацьована з 5-ти пострілів, "лежка"– з 8-ми патронів. Говорити, що це – погано, я б не став"

- У Поклюці Юрай Санітра говорив, що вам та іншим хлопцям збірної потрібно попрацювати з психологією на стрільбі. Що саме тут малося на увазі? Які проблеми зі стрільбою потрібно було усунути в процесі підготовки до ЧС?

- Ну, так у кожного біатлоніста можна запитати: "В чому у тебе проблема зі стрільбою"? Це дуже складний момент. Бувають гонки, де ти стрельнув відмінно, а буває – просто не складається. Це такий вид спорту, що ми біжимо та стріляємо на відкритому просторі, де тільки серед погоди втручається ряд сторонніх чинників – сніг, дощ, вітер, туман. Буває, що в процесі гонки лягаєш не на той рубіж, де пристрілювався... Тобто, факторів багато. Ти б'єш в одну точку, але на габариті 2 зайшло, а 3 – ні (або навпаки). Тому важко прямо визначити ось так, у чому саме криється проблема.

Артем Прима biathlon.com.ua

Звичайно, буває й проблема з психологією – підготовка неправильна або дається взнаки стара вада, типу лікоть неправильно ставиш або завалюються ліву цибулі. Однак це виправляється в декількох тренуваннях. А найчастіше, як я вже сказав, у стрільбу втручається купа сторонніх чинників, які й визначають результат. Десь не так ліг, поспішив з першим або останнім пострілом, нестача концентрації, і все.

- Якби не ті 3 промахи в естафеті, етап в Рупольдінгу вийшов казковим для вас?

- Так говорити, "якби не та стрільба в естафеті"... За великим рахунком – що було не так з тієї стрільбою? Стійка відпрацьована з 5-ти пострілів, "лежка" – з 8-ми патронів. Говорити, що це – погано, я б не став. Штрафних кіл не було, хоча будь-який спортсмен може помилитися, ми всі люди.

Той момент, що "лежку" закрив з 8-ми (а не 5-ти)... Вже точно не пам'ятаю по відчуттях, як було саме в той момент. Але на тому етапі наша команда була в програшному положенні, коли завжди поспішаєш і наздоганяєш того, хто йде попереду. А в гонитві завжди біжиш на максимум можливостей, і в такому стані приходиш на стрільбу в підвищеному ритмі, коли, природно, щось "вилітає" або відбувається не за планом.

- Як працюється з Юраєм Санітрою? Судячи з загальними результатами, він знайшов всі необхідні ключі до колективу загалом і до кожного?

- Дуже класний, веселий тренер, який є справжнім професіоналом своєї справи. І коли Санітра з'явився в збірній, він більше привніс концепцію, що тренер спортсмену – більше як друг. Що тренер – не просто керівник, а людина, з яким ти можеш відверто поговорити, вирішити найрізноманітніші моменти, висловити свою точку зору та прийти до спільного рішення.

Я вважаю це правильно, адже це більш прогресивний європейський підхід. Так і повинно бути – ти не повинен боятися щось сказати тренеру або в певних моментах діяти у нього за спиною. Треба разом шукати помилки та знаходити рішення проблем, тоді все вийде. І Юрай рухається саме таким шляхом.

- Як Санітра може пожартувати або підколоти?

- Він може пожартувати під будь-яким приводом, абсолютно нешкідливо або трохи з підколкою. Але ми знаємо його не перший рік і ставимося до такого нормально, звикнувши вже до його жартів.

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