Володимиру Кличку — 43! У мережі згадали топ-10 нокаутів легендарного боксера

Легендарний український боксер Володимир Кличко в понеділок, 25 березня, відзначає 43-й День народження.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі провів на професійному рингу 69 боїв, у яких здобув 64 перемоги (54 – нокаутом). У своєму останньому поєдинку, який відбувся в квітні 2017 року, Володимир зазнав поразки від британця Ентоні Джошуа технічним нокаутом в 11-му раунді.

Після цього феєричного бою Кличко-молодший оголосив про завершення кар'єри. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам згадати найяскравіші нокаути від Володимира.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними ЗМІ, популярна стрімінгова платформа DAZN запропонувала Володимиру Кличку 80 мільйонів доларів за повернення на ринг. Згідно з умовами контракту, українець повинен провести три поєдинки, два з яких – проти британців Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

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