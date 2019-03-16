"Віддати душу": Підгрушна захопилася "бронзовою" перемогою України на ЧС

Легендарна біатлоністка Олена Підгрушна привітала українок з "бронзою" на естафеті чемпіонату світу в шведському Естерсунді. Спортсменка відзначила неймовірні дії фінішера збірної України Валентини Семеренко.

"Вона знала, що за нею досить сильні суперники. Було видно, що Валі вже важко боротися. Думаю, вона була готова віддати душу і не віддати бронзу. У таких випадках включаються всі резерви і можливості організму тільки заради цієї перемоги. Це дійсно дуже важлива перемога для нас і я дуже рада", - цитує Підгрушну Tribuna.

Жіноча збірна України з біатлону

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська біатлоніста Олена Підгрушна достроково завершила сезон. У нашої спортсменки діагностували проблеми з серцем. В результаті Підгрушній довелося пропустити чемпіонат світу в Естерсунді.

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