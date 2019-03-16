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"Віддати душу": Підгрушна захопилася "бронзовою" перемогою України на ЧС

1.5тЧитати матеріал російською

Легендарна біатлоністка Олена Підгрушна привітала українок з "бронзою" на естафеті чемпіонату світу в шведському Естерсунді. Спортсменка відзначила неймовірні дії фінішера збірної України Валентини Семеренко.

"Вона знала, що за нею досить сильні суперники. Було видно, що Валі вже важко боротися. Думаю, вона була готова віддати душу і не віддати бронзу. У таких випадках включаються всі резерви і можливості організму тільки заради цієї перемоги. Це дійсно дуже важлива перемога для нас і я дуже рада", - цитує Підгрушну Tribuna.

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"Віддати душу": Підгрушна захопилася "бронзовою" перемогою України на ЧС

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Як повідомляв OBOZREVATEL, українська біатлоніста Олена Підгрушна достроково завершила сезон. У нашої спортсменки діагностували проблеми з серцем. В результаті Підгрушній довелося пропустити чемпіонат світу в Естерсунді.

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Тема
чемпіонат світу з біатлону
Особи
Олена ПідгрушнаВаля Семеренко
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Комментарии на сайте не модерированы
Трубицын Александр
Трубицын Александр
Пидгрушная - это полбеды. У меня был знакомый щирый хохол по фамилии ("призвыщу") Пидхуйко. :-))))
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