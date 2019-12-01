Відбувся чоловічий спринт на Кубку світу з біатлону: де Україна

На 1-му етапі Кубка світу з біатлону, який з 30 листопада по 8 грудня проходить в шведському Естерсунді, завершилися спринтерські гонки серед чоловіків на 10 км.

Кращий результат серед українців показав Артем Прима. 32-річний уродженець Чернігова продемонстрував гідну швидкість, але два промахи на стійці не дозволили йому піднятися вище 35-го місця.

Решта представників збірної України розташувалися нижче 40-й позиції.

Руслан Ткаленко - 46-й, Антон Дудченко - 51-й, Тарас Лесюк - 53-й і Дмитро Підручний - 64-й.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Естерсунді відбувся сингл-мікст, в якому Україна завоювала "дерев'яну" медаль, фінішувавши 4-й.

Пізніше наша команда в складі Віти Семеренко, Дар'ї Блашко, Артема Прими та Тараса Лесюка зайняла 15-е місце в змішаній естафеті.

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