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23 січня • оновлено в 18:24
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Українці невдало виступили в індивідуальній гонці Кубка світу з біатлону

1.3т
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Шостий етап Кубка світу з біатлону в словенській Поклюці стартував індивідуальною гонкою серед чоловіків на 20 км.

У ній збірну України представляли Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал і Сергій Семенов. Наша команда виступила невдало.

Дмитро Підручний

Дмитро Підручний

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Першим на дистанцію вийшов Прима, зумівши чисто відстріляти на перших двох вогневих рубежах, однак вже на третьому та четвертому він допустив по одному промаху, що не дозволило йому увійти в першу десятку. Прима показав найкращий результат серед наших біатлоністів, фінішувавши на 18-му місці та відставши від лідера гонки на 3 хвилини.

Дмитро Підручний також не зміг пройти вогневі рубежі без промахів, закінчивши виступ на дистанції з двома неточними пострілами, але програв нашому першому учаснику в швидкості ходу та зайняв лише 30-у позицію з відставанням 4:01.

Сергій Семенов також двічі промахнувся, що дозволило йому стати лише 40-м у 5:14 від лідера. Антон Дудченко та Богдан Цимбал фінішували по сусідству – на 64-й і 65-й позиціях.

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Переможцем індивідуальної гонки серед чоловіків став норвежець Йоханнес Бе, який пройшов дистанцію за 47:54 хвилини. "Срібло" та "бронзу" завоювали два француза – Мартен Фуркад і Флоран Клод. Вони відстали від сьогоднішнього лідера на 11 і 25 секунд, відповідно.

Позиції біатлоністів збірної України в індивідуальній гонці шостого етапу Кубка світу в Поклюці

Позиції біатлоністів збірної України в індивідуальній гонці шостого етапу Кубка світу в Поклюці

Як повідомляв OBOZREVATEL, жіноча збірна України зазнала втрат перед шостим етапом Кубка світу в Поклюці.

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Тема
Кубок світу з біатлону
Особи
Артем Прима Сергій Семенов Дмитро Підручний
Тег
Збірна України з біатлону
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hunt andres
hunt andres
Да быть того не может! Клевещите!)
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