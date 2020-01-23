Українці невдало виступили в індивідуальній гонці Кубка світу з біатлону

Шостий етап Кубка світу з біатлону в словенській Поклюці стартував індивідуальною гонкою серед чоловіків на 20 км.

У ній збірну України представляли Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал і Сергій Семенов. Наша команда виступила невдало.

Дмитро Підручний Twitter

Першим на дистанцію вийшов Прима, зумівши чисто відстріляти на перших двох вогневих рубежах, однак вже на третьому та четвертому він допустив по одному промаху, що не дозволило йому увійти в першу десятку. Прима показав найкращий результат серед наших біатлоністів, фінішувавши на 18-му місці та відставши від лідера гонки на 3 хвилини.

Дмитро Підручний також не зміг пройти вогневі рубежі без промахів, закінчивши виступ на дистанції з двома неточними пострілами, але програв нашому першому учаснику в швидкості ходу та зайняв лише 30-у позицію з відставанням 4:01.

Сергій Семенов також двічі промахнувся, що дозволило йому стати лише 40-м у 5:14 від лідера. Антон Дудченко та Богдан Цимбал фінішували по сусідству – на 64-й і 65-й позиціях.

Переможцем індивідуальної гонки серед чоловіків став норвежець Йоханнес Бе, який пройшов дистанцію за 47:54 хвилини. "Срібло" та "бронзу" завоювали два француза – Мартен Фуркад і Флоран Клод. Вони відстали від сьогоднішнього лідера на 11 і 25 секунд, відповідно.

Позиції біатлоністів збірної України в індивідуальній гонці шостого етапу Кубка світу в Поклюці

Як повідомляв OBOZREVATEL, жіноча збірна України зазнала втрат перед шостим етапом Кубка світу в Поклюці.

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