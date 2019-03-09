Український біатлоніст показав феноменальний результат в спринті чемпіонату світу

Капітан збірної України Дмитро Підручний показав четвертий результат у спринтерській гонці чемпіонату світу в шведському Естерсунді. Наш спортсмен поступився всього 0,3 секунди бронзовому призеру змагань.

Підручний відпрацював чисто на обох вогневих рубежах і продемонстрував п'ятий результат ходом. На фініші наш біатлоніст змагався з французом Кантеном Фійоном Майє, який випередив українця на 0,3 секунди і піднявся на третю сходинку п'єдесталу.

Дмитро Підручний

Переможцем гонки, незважаючи на один промах у стрільбі стоячи, став лідер заліку Кубка світу Йоханнес Тінгнес Бьо, а росіянин Олександр Логінов завоював срібло змагань.

Новини Біатлоніст збірної України здійснив прорив на чемпіонаті Європи

Ще три українські біатлоністи не зуміли чисто відстрілятися і в результаті опинилися за межами топ-40 гонки. Руслан Ткаленко з одним промахом фінішував 42-м, Артема Тищенко підвела стрільба стоячи і погана швидкість - 81-й результат, а Віталій Труш з трьома неточними пострілами розташувався на 94-му місці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські біатлоністки невдало виступили в спринтерській гонці на чемпіонаті світу в шведському Естерсунді.

Наша команда у складі сестер Семеренко, Юлії Джими і Анастасії Меркушіної не зуміли поборотися навіть за потрапляння до двадцятки кращих.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!