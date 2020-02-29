Українки залишилися без медалей в спринті чемпіонату Європи з біатлону

На чемпіонаті Європи з біатлону, який в ці дні проходить в білоруських Раубічах, відбулася спринтерська гонка серед жінок на 7.5 км.

Збірна України з біатлону biathlon.com.ua

Українські біатлоністки не змогли похвалитися точною стрільбою, залишившись без медалей. Кращою з представниць нашої збірної стала Анастасія Меркушина, яка з одним неточним пострілом завершила виступ на 6-му місці, з відставанням в 45 секунд.

Слідом фінішувала Валя Семеренко (2 неточних пострілу і +49.3).

Решта спортсменкок збірної України розташувалися на кордоні третього десятка і нижче.

Чемпіонат Європи з біатлону

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з біатлону у складі Валі Семеренко, Юлі Джимі, Артема Прими та Дмитра Підручного стала переможницею в змішаній естафеті чемпіонату Європи. Підручний на фініші взяв прапор України, викликавши захоплення у вболівальників.

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