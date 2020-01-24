Українки провалили індивідуальну гонку на Кубку світу з біатлону

Жіноча збірна України провально розпочала шостий етап Кубка світу з біатлону в словенській Поклюці індивідуальною гонкою на 15 км.

Наші спортсменки підійшли до неї в неоптимальному складі – в рамках планової ротації етап пропускають сестри Семеренко. Їх замінили Дар'я Блашко та Юлія Журавок, яка дебютувала на гонці Кубка світу в нинішньому сезоні. Крім них на трасу в Поклюці вийшли Олена Підгрушна, Юлія Джима й Анастасія Меркушина.

Юлія Джима

Найкращою серед українок стала Юлія Джима, яка зайняла 14-е місце, незважаючи на два допущених промахи. Вона відстала від першої позиції на 3:35. Олена Підрушна й Анастасія Меркушина допустили по три промахи. Це дозволило їм опинитися лише на 40-му і 37-му місцях, відповідно, з відставанням в майже шість хвилин від лідера.

Дарина Блашко і Юлія Журавок провально виступили на вогневих рубежах, заробивши по 4 штрафних хвилини. Вони зайняли 77-у та 68-у позиції, відповідно.

Переможницею індивідуальної гонки стала німкеня Деніс Херрман, зумівши подолати 15 км за 41:33 хвилини. "Срібло" залишилося за шведкою Ханною Еберг, яка відстала від лідерки на 59 секунд, а "бронза" – француженці Анаїс Бескон (+1:15).

Результати жіночої індивідуальної гонки на 6-му етапу Кубка світу з біатлону в Поклюці

Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловіча збірна України також не зуміла вдало виступити в індивідуальній гонці на 20 км у словенській Поклюці.

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