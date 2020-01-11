Українки потрапили в топ-6 естафети Кубка світу з біатлону

У німецькому Оберхофі завершилася жіноча естафетна гонка в рамках 4-го етапу Кубка світу з біатлону. Збірна України, яка виступала в своєму оптимальному складі, не змогла поборотися за медалі.

Збірну України в естафеті 4 по 6 км представляла цілком традиційна четвірка останніх років – Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Валя Семеренко та Олена Підгрушна. Гонка проходила в непоганих погодних умовах – туман, що заважав біатлоністам показати свої найкращі якості в два попередні дні, на жіночому і чоловічому спринтах, нарешті розвіявся.

Юлія Джима

Однак уже перший етап показав: шанси на високі місця у України примарні. Наймолодша українська учасниця Анастасія Меркушина провалила стрільбу стоячи, відправившись на штрафне коло, і передала естафету своїй напарниці Джимі, будучи лише 17-ю.

На другому і третьому етапах Джима і Валя Семеренко спробували зробити максимум можливого, щоб компенсувати помилки своєї молодшої колеги. Джима, що використала на двох вогневих рубежах всього один запасний патрон, спочатку перемістила Україну на 11-е місце, а потім Валя з трьома доппатронами підняла команду в топ-7. З огляду на нестабільний виступ найсильніших колективів (в лідируючій групі на перший план виходила то одна, то інша команда), промінь надії все ж блиснув для українських шанувальників.

Підгрушна, яка виявилася в своїй стихії, кинулася в погоню! Стрільба в її виконанні вийшла ідеальною – десять закритих мішеней з десяти на двох рубежах! При цьому відставання від третього місця залишалося критичним, проте все ж був шанс на потрапляння в топ-5.

Олена Підгрушна

На жаль, на останньому кілометрі скласти конкуренцію Швейцарії, не кажучи вже про збірну Німеччини, за яку фінішувала Деніз Херрман, Олені не вдалося. Однак і шосте місце можна назвати відмінним результатом для команди України в ситуації, що склалася.

Переконливу перемогу здобули норвежки, у яких на останньому етапі бігла Тіріл Екгофф. Збірна Швеції завоювала "срібло", а "бронза" - у француженок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українець Артем Прима фінішував в топ-15 спринтерської гонки на Кубку світу з біатлону в Оберхофі.

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!