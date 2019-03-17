Українка "застрелилася" в мас-старті чемпіонату світу з біатлону

На чемпіонаті світу з біатлону, який проходить в шведському Естерсунді, завершилася гонка з масовим стартом серед жінок. Єдина представниця України Анастасія Меркушина зайняла 25-е місце.

Анастасія Меркушина

24-річна сумчанка вкрай невдало провела свої вогневі рубежі, зробивши на них сумарно 6 промахів. Ідеальну стрілянину Настя показав лише на другий лежці, що не дозволило Насті боротися за місця вище першої 20-ки.

Перемогу в гонці здобула італійка Доротея Вірер, на 5 секунд випередивши росіянку Юрлову-Перхт. "Бронза" у представниці Німеччини Денніз Херрманн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні жіноча збірна України з біатлону завоювала бронзову медаль в естафеті на чемпіонаті світу з біатлону.

Наші команда в складі Анастасії Меркушіно, Віти Семеренко, Юлії Джими і Валі Семеренко продемонструвала приголомшливий результат, здобувши другу нагороду на першості планети.

Раніше "золото" в індивідуальній гонці здобув українець Дмитро Підручний. Під час урочистої церемонії нагородження наш біатлоніст розплакався під гімн України.

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