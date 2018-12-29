Українка Джима осоромилася в Різдвяній гонці: опубліковано відео

Українська біатлоністка Юлія Джима разом з Артемом Примою не змогла фінішувати в трійці лідерів Різдвяної гонки-2018 в німецькому Гельзенкірхені. Крім поганої стрільби наша співвітчизниця впала на трасі.

Інцидент стався під час першої гонки змагань – мас-старту. Джима допустила два промахи під час першої стрільби стоячи і відправилася на штрафні кола. Долаючи маршрут, українка не вписалась в крутий поворот траси і впала. Незважаючи на те, що нашій спортсменці вдалося швидко піднятися, це падіння відібрало в українців дорогоцінні секунди.

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Нагадаємо, що за підсумками Різдвяної гонки Джима і Прима фінішували восьмими, обігнавши лише представників Японії і Франції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська біатлоністка Юлія Джима виграла індивідуальну гонку на першому етапі нового сезону Кубка світу, який проходив у словенській Поклюці. Наша співвітчизниця на 15-кілометровій дистанції виявилася швидшою за своїх суперниць на 6 секунд.

Після перемоги українка зізналася, що перед початком нинішнього сезону думала про завершення кар'єри, але вчасно змінила рішення.