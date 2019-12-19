Українець виграв "золото" Кубка IBU: спортивні підсумки 18 грудня

Британець Ентоні Джошуа назвав точні терміни бою з Олександром Усиком, а український біатлоніст Сергій Семенов виграв "золото" Кубка IBU.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 18 грудня.

Крім того, дружина екскапітана "Динамо" Миколи Морозюка Ірина сколихнула мережу голими фото. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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