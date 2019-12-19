Головна Новини
19 грудня • оновлено в 10:09
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини біатлону

Українець виграв "золото" Кубка IBU: спортивні підсумки 18 грудня

612
Читати матеріал російською

Британець Ентоні Джошуа назвав точні терміни бою з Олександром Усиком, а український біатлоніст Сергій Семенов виграв "золото" Кубка IBU.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 18 грудня.

Крім того, дружина екскапітана "Динамо" Миколи Морозюка Ірина сколихнула мережу голими фото. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

Усик – Джошуа: британець назвав точні терміни бою

Дружина екскапітана "Динамо" повністю роздяглася на пляжі - фотофакт

Український біатлоніст з великим відривом виграв "золото" Кубка IBU

В Іспанії виступили з офіційною заявою щодо скандалу із Зозулею

"Роги пробилися крізь шолом": дружину відомого російського хокеїста звинуватили в розпусті

"Барселона" не змогла обіграти "Реал" в скандальному Ель-Класико

Розпродаж в "Динамо": ЗМІ назвали футболістів, від яких позбудеться клуб

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Кубок IBU" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Кубок IBU
Особи
Сергій Семенов Олександр Усик Ентоні Джошуа Ірина Морозюк
Тег
ФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги