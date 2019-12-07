Головна Новини
7 грудня • оновлено в 20:13
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини біатлону

Україна увійшла в топ-6 естафети Кубка світу з біатлону

Україна увійшла в топ-6 естафети Кубка світу з біатлону
У Швеції пройшла передостання гонка 1-го етапу
1.3т Читати матеріал російською

На 1-му етапі Кубка світу з біатлону, який з 30 листопада по 8 грудня проходить в Естерсунді, завершилася чоловіча естафета 4х7.5 км.

Збірна України в складі Артема Тищенка, Артема Прими, Руслана Ткаленка і Дмитра Підручного посіла шосте місце.

Старт гонки вийшов для нашої команди посереднім. Незважаючи на точну стрільбу на обох вогневих рубежах, Артем Тищенко не зміг по швидкості конкурувати з суперниками, і лише на одному останньому колі програв 20 секунд, передавши естафету 10-м.

Надалі українцям вдалося трохи скоротити відставання. Артем Прима допустив три неточних пострілу на лежці та один на стійці, і завершив свій етап 15-м, програючи хвилину лідируючим шведам.

Руслан Ткаленко ще більше відкинув нашу збірну. Провівши на вогневому рубежі більше хвилини, 27-річний сумчанин передав естафету з відставанням у 2 хвилини.

Чемпіон світу Дмитро Підручний не зміг витягнути команду, завершивши виступ через дві з половиною хвилини після переможця - збірної Норвегії. Другими фінішували французи. Треті італійці.

Україна увійшла в топ-6 естафети Кубка світу з біатлону

Новини
1-й етап Кубка світу з біатлону: результати і розклад трансляцій

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 грудня в індивідуальній гонці Юлія Джима, стартувавши 74-й, змогла фінішувати на другому місці, створивши справжню сенсацію.

Минулого тижня в Естерсунді відбувся сингл-мікст, в якому Україна завоювала "дерев'яну" медаль, фінішувавши 4-й.

Потім наша команда в складі Віти Семеренко, Дар'ї Блашко, Артема Прими та Тараса Лесюка зайняла 15-е місце в змішаній естафеті.

Днями раніше Україна провалаіла чоловічу спринтерську гонку. Кращий результат продемонстрував Артем Прима - 32-е місце.

У жіночому спринті найкращою з українок стала Віта Семеренко, яка посіла 10-е місце.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Кубок світу з біатлону" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Тема
Кубок світу з біатлону
Місце
Швеція Естерсунд
Тег
Збірна України з біатлону
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
0
2
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Россия позорно не попала на пьедестал, заняв 4 место.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Так себе пыримога. Россию не обошли, щитай зря больше часа жопу морозили.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Молодцы!!!! Было бы топ 185 и туда я вошли
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги