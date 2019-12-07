Україна увійшла в топ-6 естафети Кубка світу з біатлону

На 1-му етапі Кубка світу з біатлону, який з 30 листопада по 8 грудня проходить в Естерсунді, завершилася чоловіча естафета 4х7.5 км.

Збірна України в складі Артема Тищенка, Артема Прими, Руслана Ткаленка і Дмитра Підручного посіла шосте місце.

Старт гонки вийшов для нашої команди посереднім. Незважаючи на точну стрільбу на обох вогневих рубежах, Артем Тищенко не зміг по швидкості конкурувати з суперниками, і лише на одному останньому колі програв 20 секунд, передавши естафету 10-м.

Надалі українцям вдалося трохи скоротити відставання. Артем Прима допустив три неточних пострілу на лежці та один на стійці, і завершив свій етап 15-м, програючи хвилину лідируючим шведам.

Руслан Ткаленко ще більше відкинув нашу збірну. Провівши на вогневому рубежі більше хвилини, 27-річний сумчанин передав естафету з відставанням у 2 хвилини.

Чемпіон світу Дмитро Підручний не зміг витягнути команду, завершивши виступ через дві з половиною хвилини після переможця - збірної Норвегії. Другими фінішували французи. Треті італійці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 грудня в індивідуальній гонці Юлія Джима, стартувавши 74-й, змогла фінішувати на другому місці, створивши справжню сенсацію.

Минулого тижня в Естерсунді відбувся сингл-мікст, в якому Україна завоювала "дерев'яну" медаль, фінішувавши 4-й.

Потім наша команда в складі Віти Семеренко, Дар'ї Блашко, Артема Прими та Тараса Лесюка зайняла 15-е місце в змішаній естафеті.

Днями раніше Україна провалаіла чоловічу спринтерську гонку. Кращий результат продемонстрував Артем Прима - 32-е місце.

У жіночому спринті найкращою з українок стала Віта Семеренко, яка посіла 10-е місце.

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