Україна дискваліфікована на Кубку світу з біатлону

Міжнародний союз біатлоністів анулював результат збірної України з біатлону у змішаній естафеті на етапі Кубка світу в Поклюці.
Олена Підгрушна
@IBU_WC
Наша команда у складі Артема Тищенка, Артема Прими, Юлії Джими і Олени Підгрушної отримала дискваліфікацію через порушення правил техніки безпеки на вогневому рубежі.
На останньому вогневому рубежі Підгрушна через помилку судді встала не на свій килимок, після чого перемістилася в правильний коридор, попередньо не закинувши за спину гвинтівку.
Підсумковий протокол гонки
Україна в змішаній естафеті фінішувала 10-ю. Після покарання наша команда була позбавлена набраних очок і завойованої позиції.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український дует Анастасія Меркушина - Дмитро Підручний, зайняла 5-е місце в сингл-міксті.
Відзначимо, що старт 6-го етапу вийшов невдалим для нашої збірної. Кращою серед українок в індивідуальній гонці стала Юлія Джима, яка зайняла 14-й рядок, незважаючи на два допущених промаху.
У чоловічій індивідуальній гонці найвищий результат у збірній України продемонстрував Артем Прима, фінішувавши на 18-му місці, і відставши від лідера гонки на 3 хвилини.
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