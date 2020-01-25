Україна дискваліфікована на Кубку світу з біатлону

Міжнародний союз біатлоністів анулював результат збірної України з біатлону у змішаній естафеті на етапі Кубка світу в Поклюці.

Олена Підгрушна @IBU_WC

Наша команда у складі Артема Тищенка, Артема Прими, Юлії Джими і Олени Підгрушної отримала дискваліфікацію через порушення правил техніки безпеки на вогневому рубежі.

На останньому вогневому рубежі Підгрушна через помилку судді встала не на свій килимок, після чого перемістилася в правильний коридор, попередньо не закинувши за спину гвинтівку.

Підсумковий протокол гонки

Україна в змішаній естафеті фінішувала 10-ю. Після покарання наша команда була позбавлена набраних очок і завойованої позиції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український дует Анастасія Меркушина - Дмитро Підручний, зайняла 5-е місце в сингл-міксті.

Відзначимо, що старт 6-го етапу вийшов невдалим для нашої збірної. Кращою серед українок в індивідуальній гонці стала Юлія Джима, яка зайняла 14-й рядок, незважаючи на два допущених промаху.

У чоловічій індивідуальній гонці найвищий результат у збірній України продемонстрував Артем Прима, фінішувавши на 18-му місці, і відставши від лідера гонки на 3 хвилини.

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