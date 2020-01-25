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25 січня • оновлено в 20:36
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Україна дискваліфікована на Кубку світу з біатлону

13.4т
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Міжнародний союз біатлоністів анулював результат збірної України з біатлону у змішаній естафеті на етапі Кубка світу в Поклюці.

Олена Підгрушна

Олена Підгрушна

@IBU_WC

Наша команда у складі Артема Тищенка, Артема Прими, Юлії Джими і Олени Підгрушної отримала дискваліфікацію через порушення правил техніки безпеки на вогневому рубежі.

На останньому вогневому рубежі Підгрушна через помилку судді встала не на свій килимок, після чого перемістилася в правильний коридор, попередньо не закинувши за спину гвинтівку.

Підсумковий протокол гонки

Підсумковий протокол гонки

Україна в змішаній естафеті фінішувала 10-ю. Після покарання наша команда була позбавлена набраних очок і завойованої позиції.

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6-й етап Кубка світу з біатлону: розклад і результати

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український дует Анастасія Меркушина - Дмитро Підручний, зайняла 5-е місце в сингл-міксті.

Відзначимо, що старт 6-го етапу вийшов невдалим для нашої збірної. Кращою серед українок в індивідуальній гонці стала Юлія Джима, яка зайняла 14-й рядок, незважаючи на два допущених промаху.

У чоловічій індивідуальній гонці найвищий результат у збірній України продемонстрував Артем Прима, фінішувавши на 18-му місці, і відставши від лідера гонки на 3 хвилини.

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Читайте всі новини по темі "Кубок світу з біатлону" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Тема
Кубок світу з біатлону
Місце
Словенія Поклюка
Тег
Збірна України з біатлону
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Воно гав-но пусть едет в свой сви-домитый гадюшник воняет.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Да глубоко насра-ть.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Почвар отправили обратно в свино-мовный зоопарк.цудовна.
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