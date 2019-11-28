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29 листопада • оновлено в 12:37
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"У Росії є допінг, і у нас був": в українському біатлоні зробили резонансну заяву

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Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак прокоментував використання спортсменами заборонених препаратів, а також допінг-скандал у Росії.

"Звісно, в Росії є допінг. Це ніхто не приховує. І у нас був, хоч і не на офіційному рівні. Той же Седнєв сам порушив антидопінгові правила, коли побачив, що його результати падають. З проблемами Росії з допінгом нехай розбираються фахівці. Якщо її визнають винною, то тоді й покарають", – заявив Бринзак у інтерв'ю виданню "Трибуна".

Володимир Бринзак

Володимир Бринзак

Глава української федерації біатлону також згадав історію з біатлоністкою Ольгою Абрамовою, яку на деякий час не допускали до участі в міжнародних змаганнях.

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"Ми побачили, що вона порушила антидопінгові правила – найняли адвокатів на свої гроші, які виграли для нас суд. Їй зняли звинувачення в допінгу. Це перший випадок, коли в біатлоні таке хтось зумів зробити. У Росії поки жодного разу не боролися за своїх спортсменів", – додав Володимир Бринзак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна назвала склад на перший етап Кубка світу з біатлону, який стартує в шведському Естерсунді 30 листопада.

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Читайте всі новини по темі "допінговий скандал" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов
Тема
допінговий скандал
Особа
Володимир Бринзак
Місце
Україна
Теги
Збірна України з біатлону збірна Росії з біатлону
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
теперь хохлам можно подкалываться прямо на дистанции..им все сойдет с рук. главное чтобы тявкали на Россию...
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2
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2 из 3 ответов | показать все
Цимельман Филя
Цимельман Филя
Он Алекс, мы не только сюда заходим чувырло св ин о ж о п о е.Мы заходим на все мировые СМИ.Это только вы сидите на своем г а в н е. и обвиняете нас в Соловьещине или Киселевщине.А по сути сидите тольо в своем информационңом г а в н е.Г а в н о е д ы ,б л я ....
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Он Алекс, мы сюда заходим чисто поржать над вами. А вы все это фуфло всерьёз воспринимаете
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