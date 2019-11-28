"У Росії є допінг, і у нас був": в українському біатлоні зробили резонансну заяву

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак прокоментував використання спортсменами заборонених препаратів, а також допінг-скандал у Росії.

"Звісно, в Росії є допінг. Це ніхто не приховує. І у нас був, хоч і не на офіційному рівні. Той же Седнєв сам порушив антидопінгові правила, коли побачив, що його результати падають. З проблемами Росії з допінгом нехай розбираються фахівці. Якщо її визнають винною, то тоді й покарають", – заявив Бринзак у інтерв'ю виданню "Трибуна".

Володимир Бринзак

Глава української федерації біатлону також згадав історію з біатлоністкою Ольгою Абрамовою, яку на деякий час не допускали до участі в міжнародних змаганнях.

"Ми побачили, що вона порушила антидопінгові правила – найняли адвокатів на свої гроші, які виграли для нас суд. Їй зняли звинувачення в допінгу. Це перший випадок, коли в біатлоні таке хтось зумів зробити. У Росії поки жодного разу не боролися за своїх спортсменів", – додав Володимир Бринзак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна назвала склад на перший етап Кубка світу з біатлону, який стартує в шведському Естерсунді 30 листопада.

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