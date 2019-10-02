Триразова олімпійська чемпіонка з біатлону несподівано завершила кар'єру

Триразова олімпійська чемпіонка з біатлону Анастасія Кузьміна завершила виступи.
"Під час літньої підготовки без проблем справлялася з тренувальним навантаженням, а ось змагальний темп переносила інакше, ніж передбачала. Деякі проблеми зі здоров'ям, які виявлялися лише іноді, тепер поверталися частіше. Це рішення було для мене одним з найскладніших в моєму спортивному житті, тому що прийшов час поставити крапку у спортивній кар'єрі. Йду з глибоким почуттям вдячності за все те, що мені спорт дав, і за те, як ви, дорогі любителі біатлону, часто були моєю головною мотивацією для досягнення кращих результатiв", - написала 35-річна уродженка Тюмені у себе в Instagram.
Крім трьох олімпійських медалей вищої проби (Ванкувер-2010, Сочі-2014 і Пхенхчан-2018) в активі біатлоністки збірної Словаччини три срібні медалі Олімпіад, одна перемога в чемпіонаті світу і дві в чемпіонаті Європи.
Друзі! Настав час підбити підсумки моєї підготовки до нового сезону 2019-2020. Минуло 6 місяців після закінчення одного з найуспішніших сезонів у моїй кар'єрі, в якому вдалося досягти важливі для мене спортивні цілі. Це дало мені впевненість, що я готова допомогти жіночим естафетам виступати на належному рівні в майбутньому сезоні, і продовжувала тренуватися для того, щоб таким чином змогла Вас порадувати ще і цієї зими. Під час літньої підготовки без проблем справлялася з тренувальним навантаженням, а ось змагальний темп переносила інакше, ніж передбачала. Деякі проблеми зі здоров'ям, які виявлялися лише іноді, тепер поверталися частіше. За останні пів року в моєму житті сталося багато змін. Дуже сподівалася, що новий етап в житті пройду "безболісно", але розуміла, що не справляюся з тим темпом "нормального життя" і постійним бажанням утримувати форму на належному рівні, для успішної участі з змаганнях. Багато обов'язків і мало часу для відновлення-не найкраще поєднання для максималістки, яка намагалася "стрибнути вище своєї голови" з кращих спонукань. Розуміючи те, що в такому стані, дівчатам реально не зможу допомогти, а навпаки, буду "якорем" в команді, відбираючи в них дорогоцінні сили для індивідуальних гонок, вирішила зважити всі ЗА І ПРОТИ. Сильно переживаючи те, що марно дарувала надію всім, хто на мене розраховував, все ж вирішила, що краще це зробити зараз, ніж під час сезону. Чим швидше пройде зміна поколінь в цьому випадку, тим якісніше зможуть підготуватися до майбутньої Олімпіади. Це рішення для мене одним з найскладніших з моєму спортивному житті, тому що прийшов час поставити крапку в моїй спортивній кар'єрі. Йду з глибоким почуттям вдячності за все те, що мені спорт дав, і за те, як Ви, дорогі любителі біатлону, часто були моєю головною мотивацією для досягнення кращих результатів. Окреме СПАСИБІ моєї сім'ї за розуміння, допомогу і підтримку протягом стількох років. СПАСИБІ всім тим, хто був невіддільною частиною моєї спортивної історії і в Росії і в Словаччині, всім тим хто підтримував і вірив в моменти злетів і падінь. Тому як спорт не без цього, і, назавжди буде в моєму серці.
У травні цього року стало відомо, що одна з кращих біатлоністок планети чешка Габріела Коукалова не зуміла відновитися від травми литкових м'язів і прийняла рішення завершити професійні виступи у віці 29 років.
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