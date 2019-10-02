Триразова олімпійська чемпіонка з біатлону несподівано завершила кар'єру

Триразова олімпійська чемпіонка з біатлону Анастасія Кузьміна завершила виступи.

"Під час літньої підготовки без проблем справлялася з тренувальним навантаженням, а ось змагальний темп переносила інакше, ніж передбачала. Деякі проблеми зі здоров'ям, які виявлялися лише іноді, тепер поверталися частіше. Це рішення було для мене одним з найскладніших в моєму спортивному житті, тому що прийшов час поставити крапку у спортивній кар'єрі. Йду з глибоким почуттям вдячності за все те, що мені спорт дав, і за те, як ви, дорогі любителі біатлону, часто були моєю головною мотивацією для досягнення кращих результатiв", - написала 35-річна уродженка Тюмені у себе в Instagram.

Крім трьох олімпійських медалей вищої проби (Ванкувер-2010, Сочі-2014 і Пхенхчан-2018) в активі біатлоністки збірної Словаччини три срібні медалі Олімпіад, одна перемога в чемпіонаті світу і дві в чемпіонаті Європи.

Новини Помер триразовий олімпійський чемпіон із біатлону

У травні цього року стало відомо, що одна з кращих біатлоністок планети чешка Габріела Коукалова не зуміла відновитися від травми литкових м'язів і прийняла рішення завершити професійні виступи у віці 29 років.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!