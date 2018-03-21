"Так і залишається": найкраща біатлоністка України прокоментувала заяву про завершення кар'єри

Найсильніша на сьогодні біатлоністка України Юлія Джима не підтвердила, але і не спростувала сказані раніше слова про завершення кар'єри. 27-річна спортсменка поки ще не знає, чи буде продовжувати виступи за національну команду.

"Інтерв'ю зараз не даю: у мене відпустка, я відпочиваю. Все, що я тоді сказала в інтерв'ю - так і залишається. Я на 100% не можу сказати, що я залишаюся, але і на 100% не можу сказати, що йду", - сказала Джима в коментарі UA:Біатлон.

Нагадаємо, після етапу Кубка світу у норвезькому Холменколлені Юлія Джима заявила, що не має наміру повертатися у великий спорт. "Я зрозуміла, що переросла цей рівень, потрібно йти далі", - наголосила спортсменка.

Як повідомляв "Обозреватель", етап Кубка світу в Холменколлені став заключним для українців в нинішньому сезоні. Збірна нашої країни вирішила бойкотувати заключний старт у Тюмені.