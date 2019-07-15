Смерть біатлоніста в Криму: слідство назвало причину

Неповнолітній біатлоніст з Росії помер на зборах в анексованому Криму через патологію серцево-судинної системи. За фактом загибелі спортсмена порушено кримінальну справу.

Артемій Хасанкаев Instagram

17-річний представник юнацької збірної Росії Артемій Хасанкаєв пропав під час пробіжки в селищі Рибаче під Алуштою в середині червня. Після багатогодинних пошуків він був знайдений мертвим. "Причиною смерті неповнолітнього Хасанкаєва є кардіоміопатія неуточнена", - йдеться в повідомленні прес-служби Слідчого комітету РФ, повідомляє ТАСС.

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Артемій Хасанкаєв, який представляв Мурманську область, був одним з лідерів юнацької збірної Росії з біатлону, займав високі місця, в тому числі на міжнародних змаганнях. Після того, що сталося, Алуштинський міський суд призупинив діяльність пансіонату "Рибаче", в якому загинув молодий спортсмен.

Артемій Хасанкаєв Instagram

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