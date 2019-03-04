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"Що за відстій?" Нова форма збірної Росії з біатлону викликала істерику у вболівальників

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Збірна Росії з біатлону на чемпіонат світу, який 7 березня стартує в шведському Остерсунді, отримала новий комплект форми. Обновка дуже не сподобалася фанатам.

Комбінезони виконані в синьому кольорі з переходом у рожевий на плечах і ногах. На Кубку світу росіяни виступали в синьо-червоній формі з білими елементами. У цьому сезоні у збірної Росії з біатлону новий екіпірувальник – KV+.

Форма збірної Росії з біатлону

Форма збірної Росії з біатлону

Instagram

Форма збірної Росії з біатлону

Форма збірної Росії з біатлону

Instagram

"Це просто жах. Боюся подумати, що курив дизайнер цього шедевра", "Боже мій, це настільки жахливо, що цілком може бути правдою", "Зате в натовпі не загубиться. А так, звичайно, кошмар","Рідкісна какашка і несмак: назад, в 90-i. Залишилося дівкам тільки начісування на голові спорудити", - пишуть користувачі в коментарях під фотографіями.

"Що за відстій?" Нова форма збірної Росії з біатлону викликала істерику у вболівальників
"Що за відстій?" Нова форма збірної Росії з біатлону викликала істерику у вболівальників
"Що за відстій?" Нова форма збірної Росії з біатлону викликала істерику у вболівальників
"Що за відстій?" Нова форма збірної Росії з біатлону викликала істерику у вболівальників
"Що за відстій?" Нова форма збірної Росії з біатлону викликала істерику у вболівальників
"Що за відстій?" Нова форма збірної Росії з біатлону викликала істерику у вболівальників
"Що за відстій?" Нова форма збірної Росії з біатлону викликала істерику у вболівальників
"Що за відстій?" Нова форма збірної Росії з біатлону викликала істерику у вболівальників
"Що за відстій?" Нова форма збірної Росії з біатлону викликала істерику у вболівальників
"Що за відстій?" Нова форма збірної Росії з біатлону викликала істерику у вболівальників
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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії безглуздо виправдалися за ганьбу на чемпіонаті Європи з біатлону. кращий біатлоніст РФ пропустив змагання через халатність федерації.

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Тема
чемпіонат світу з біатлону
Тег
збірна Росії з біатлону
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DROM DROMADER
DROM DROMADER
Валенки, треухи и телогрейки - настоящая экипировка в стиле руссо-бомбино. А это гейропа какая-то, розово-голубая.
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