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25 березня • оновлено в 22:10
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Санітра впевнений, що в Україні "не буде жаху" через коронавiрус

7.1т
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Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра впевнений, що наша країна не повторить жахливий досвід Європи за кількістю смертей від коронавiрус.

Юрай Санітра

Юрай Санітра

Суспільне біатлон

"У нас в Словаччині строгий карантин. Я вже практично тиждень не виходжу з дому. За хлопців трохи переживав, адже ця ситуація в світі складна. Упевнений, що в Україні не буде такого жаху, але ризики дуже великі. Коли я спілкувався з хлопцями, я говорив їм, щоб були обережними при контакті з людьми, щоб обличчя було захищено", – сказав Санітра в інтерв'ю Суспільне біатлон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український лікар Євген Комаровський назвав причини, чому у професійних спортсменів ризик захворіти на коронавірус набагато вище.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
Особа
Юрай Санітра
Тег
Збірна України з біатлону
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