"Розлад і бардак": відома чемпіонка жорстко висловилася про ситуацію у збірній Росії

Легендарна російська біатлоністка Анфіса Резцова різко висловилася про те, що відбувається в збірній країни. На думку триразової олімпійської чемпіонки, в команді настали розлад і бардак.

Обурення колишньої спортсменки викликало те, що лідер чоловічої російської команди Олександр Логінов пропустив жовтневий збір перед початком сезону за сімейними обставинами, а саме – через народження дитини.

Анфіса Резцова ski-51.ru

"Виходить, тренерський штаб не контролює своїх провідних спортсменів, а в команді розлад і бардак. Фахівці не працюють зі спортсменами досить тісно. Логінов поїхав до дитини, а Білозеров (старший тренер збірної - Ред.) був навіть не в курсі. Хіба так можна? У них немає ніякої дисципліни і відповідальності", – заявила Резцова в коментарі RT.

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Вона додала, що не вважає народження дитини поважною причиною для пропуску тренувань.

Олександр Логінов

"Так, народилася дитина, але ти можеш приїхати до неї після чемпіонату світу (у другій половині лютого – Ред.). Куди вона дінеться? Якщо ти хочеш добре виступити на змаганнях, то до справи потрібно ставитися серйозніше, дисципліна повинна бути жорсткіше", – зазначила Анфіса Резцова.

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